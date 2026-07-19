Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию с официальным визитом

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию для проведения официального визита. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Цой Сон Хи, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, и ее сопровождение вылетели на ее самолете 18 июля для визита в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
По данным агентства, в аэропорту Пхеньяна министра проводили заместитель главы МИД КНДР Ким Чон Гю и временный поверенный в делах России в Северной Корее Владимир Топеха.
Ранее KP.RU сообщал, что КНДР приняла решение усилить свои ядерные силы как в качественном, так и в количественном отношении. Ким Сон Ген заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного арсенала. По его словам, мир на Корейском полуострове гарантирует именно ЯО.