Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию с официальным визитом

Ранее KP.RU сообщал, что КНДР приняла решение усилить свои ядерные силы как в качественном, так и в количественном отношении. Ким Сон Ген заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного арсенала. По его словам, мир на Корейском полуострове гарантирует именно ЯО.