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Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию с официальным визитом

Россия ожидает визит министр иностранных дел КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию для проведения официального визита. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Цой Сон Хи, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, и ее сопровождение вылетели на ее самолете 18 июля для визита в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в аэропорту Пхеньяна министра проводили заместитель главы МИД КНДР Ким Чон Гю и временный поверенный в делах России в Северной Корее Владимир Топеха.

Ранее KP.RU сообщал, что КНДР приняла решение усилить свои ядерные силы как в качественном, так и в количественном отношении. Ким Сон Ген заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного арсенала. По его словам, мир на Корейском полуострове гарантирует именно ЯО.

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