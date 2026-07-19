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23-летняя пассажирка пострадала в ДТП на проспекте Победы в Комсомольске

Водитель машины, в которой она ехала, не уступила дорогу и спровоцировала столкновение.

В Комсомольске-на-Амуре столкнулись «Тойота Карина» и «Хонда CR-V», В аварии травмировалась 23-летняя девушка, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 18 июля около 13:28 у дома № 33/1 на проспекте Победы. По предварительным данным, 44-летняя водитель «Тойоты» ехала со стороны Дворцового переулка в направлении улицы Свердлова. Перед разворотом она не заняла крайнее левое положение и не уступила дорогу «Хонде», которая двигалась в том же направлении, из-за чего машины столкнулись.

В результате удара травму руки получила пассажирка «Тойоты», госпитализация ей не потребовалась. За рулём «Хонды» находился 36-летний мужчина — он не пострадал.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.