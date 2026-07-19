Федерация футбола Франции подтвердила уход Дешама из сборной после ЧМ-2026

После триумфа на мировом первенстве в России Дешам вошёл в историю футбола как третий человек, сумевший выиграть чемпионат мира и в качестве игрока, и в роли главного тренера. До него подобное удавалось лишь бразильцу Марио Загало и немцу Францу Беккенбауэру.