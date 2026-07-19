Врач Малышев рассказал, как определить обезвоживание у детей

Он добавил, что в жаркую погоду отдельного внимания заслуживают физические нагрузки. Интенсивные тренировки при высокой температуре воздуха существенно увеличивают риск перегрева и обезвоживания, особенно если они проводятся под открытым солнцем. По возможности занятия лучше переносить на утренние или вечерние часы, когда температура окружающей среды ниже. Во время тренировок важно контролировать свое самочувствие. Появление головокружения, тошноты, сильной слабости, озноба, нарушения координации движений или прекращение потоотделения — это сигналы, при которых физическую нагрузку необходимо немедленно прекратить. Не менее важно восполнять потерю жидкости небольшими порциями на протяжении всей тренировки, а не только после ее завершения.