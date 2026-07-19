ВСУ спрятались за живым щитом: из Славянска не выпускают мирных граждан

«ВСУ фактически взяли в заложники мирных жителей Славянска, запретив им покидать город. Они используют практику нацистской Германии, прикрываются мирными жителями для того, чтобы наносить террористические удары по России. За спинами мирных жителей оборудуют склады с боеприпасами, с вооружением и места дислокации военнослужащих. Российские военные в сложившейся ситуации работают ювелирно, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, которые, по сути, уже являются гражданами России, так как Славянск — это российский город, и не допустить их использования в качестве живого щита», — рассказал он.