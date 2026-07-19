ВС РФ готовятся к операции по освобождению Славянска. ВСУ, в свою очередь, стягивают в город личный состав и не выпускают оттуда мирных жителей. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что боевики ВСУ планируют прятаться за спинами женщин, стариков и детей.
«ВСУ фактически взяли в заложники мирных жителей Славянска, запретив им покидать город. Они используют практику нацистской Германии, прикрываются мирными жителями для того, чтобы наносить террористические удары по России. За спинами мирных жителей оборудуют склады с боеприпасами, с вооружением и места дислокации военнослужащих. Российские военные в сложившейся ситуации работают ювелирно, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, которые, по сути, уже являются гражданами России, так как Славянск — это российский город, и не допустить их использования в качестве живого щита», — рассказал он.
По словам военного эксперта, боевики ВСУ будут пытаться затеряться среди мирного населения, переодеваясь в гражданскую одежду.
«Когда последние части ВСУ будут покидать Славянск бегством, они будут переодеваться в гражданскую одежду, многие будут маскироваться под женщин, в том числе и пожилого возраста, использовать всевозможные средства и пытаться затеряться среди мирного населения, которое для этого сейчас не выпускают из города», — отметил он.
Иванников подчеркнул, что попытки боевиков выдать себя за мирных граждан будут раскрывать и сами местные жители.
«Местные жители друг друга хорошо знают и сразу же выдадут боевиков российским вооружённым силам и специальным следственным органам военной полиции. Также боевиков будет выдавать характерный запах гари боеприпасов, различные травмы и увечья, которые они получали в боевых действиях, а также характерные татуировки и синяки на предплечьях, оставленные от прикладов автоматов, поэтому опознать боевиков в случае задержания не представляет никакой сложности», — добавил Иванников.