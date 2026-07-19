Онколог Заридзе рассказал, каким раком россияне стали реже болеть

«В то же время, как в России, так и в мире, отмечается снижение заболеваемости раком легкого, полости рта и глотки, гортани, пищевода и желудка. Причина — снижение потребления табака, контроль содержания в табачных изделиях канцерогенных веществ, снижение потребления алкоголя и снижение инфицированности населения Helicobacter pylori. Последнее является основной причиной рака желудка», — сказал он.