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В России призвали ввести устную проверку домашних заданий из-за ИИ

Член ОП РФ Гриб считает, что домашнее задание нуждается в устной проверке.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили изменить подход к проверке домашних заданий в российских школах, сделав обязательной их устную защиту. С инициативой выступил член ОП РФ Владислав Гриб.

«Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной верификации», — сказал он для РИА Новости.

Гриб отметил, что устная проверка позволит убедиться в реальном уровне знаний ученика. В противном случае использование нейросетей будет только увеличиваться, что станет самообманом как для школьников, так и для педагогов.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2026 года для первоклассников отменяются домашние задания. Согласно действующим методичкам Минпросвещения РФ, ученикам первого класса разрешалось задавать уроки на дом, но с условием постепенного введения и ограничением по времени.