В России призвали ввести устную проверку домашних заданий из-за ИИ

В России предложили изменить подход к проверке домашних заданий в российских школах, сделав обязательной их устную защиту. С инициативой выступил член ОП РФ Владислав Гриб.
«Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной верификации», — сказал он для РИА Новости.
Гриб отметил, что устная проверка позволит убедиться в реальном уровне знаний ученика. В противном случае использование нейросетей будет только увеличиваться, что станет самообманом как для школьников, так и для педагогов.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2026 года для первоклассников отменяются домашние задания. Согласно действующим методичкам Минпросвещения РФ, ученикам первого класса разрешалось задавать уроки на дом, но с условием постепенного введения и ограничением по времени.