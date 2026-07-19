Супруги из США выиграли $500 тысяч благодаря внимательности мужа

По словам американки, в конце июня она собиралась в магазин, когда муж попросил её приобрести определённую лотерейную игру с мгновенным выигрышем. Перед этим мужчина изучал информацию на сайте лотереи Gifts of Green и обнаружил, что среди оставшихся крупных призов был именно тот, который он хотел выиграть.