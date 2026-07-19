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Супруги из США выиграли $500 тысяч благодаря внимательности мужа

Семейная привычка проверять лотерейные билеты помогла супругам из американского штата Мэриленд получить крупный выигрыш. Пара узнала о джекпоте в 500 тысяч долларов благодаря внимательности мужа, который заметил важную деталь на сайте лотереи.

Источник: Life.ru

Как сообщает издание UPI, супруги регулярно покупали скретч-билеты не ради больших надежд, а как совместное развлечение. Им уже удавалось выигрывать небольшие суммы, однако такой приз стал для них неожиданностью.

«Мы играем, потому что нам это нравится. Это то, чем мы можем заниматься вместе и получать от этого удовольствие. Однажды мы выиграли 500 долларов. Это было круто», — рассказала женщина.

По словам американки, в конце июня она собиралась в магазин, когда муж попросил её приобрести определённую лотерейную игру с мгновенным выигрышем. Перед этим мужчина изучал информацию на сайте лотереи Gifts of Green и обнаружил, что среди оставшихся крупных призов был именно тот, который он хотел выиграть.

Когда супруги проверили билет, они сначала не поверили своим глазам. Победа принесла семье 500 тысяч долларов — это больше 39 миллионов рублей по текущему курсу. Полученные деньги пара планирует потратить на покупку нового автомобиля, а часть суммы сохранить к будущему выходу на пенсию.

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