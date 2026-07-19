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Имущество Телегина могут выставить на электронные торги: он должен Пелагее миллионы

Адвокат Стельмах: имущество Телегина могут продать из-за долгов Пелагее.

Источник: Комсомольская правда

Олимпийский чемпион Иван Телегин должен порядка 8 миллионов рублей певице и экс-супруге Пелагее. Его имущество могут продать на электронных торгах. Об этом заявила адвокат коллегии «Адвокат Премиум» Ирина Стельмах в беседе с ТАСС.

Эксперт уточнила, что исполнительное производство будет прекращено после полного исполнения требований. Результат зависит от реального наличия ликвидных активов у хоккеиста. Сейчас в отношении спортсмена открыто пять исполнительных производств.

«Если имущество Телегина будет обнаружено, арестовано и не относится к перечню имущества, на которое законом запрещено обращать взыскание, пристав вправе передать его на принудительную реализацию через электронные торги», — рассказала Ирина Стельмах.

Пелагея подала на развод еще в 2020 году. Финансовые разбирательства бывших супругов продолжаются до сих пор. Сейчас приставы взыскивают с хоккеиста более 8,4 миллиона рублей.