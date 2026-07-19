В Славянске действуют тайные отряды: боевики ВСУ ищут возможность сдаться

«Там находятся подразделения пограничников, СБУ, иностранные наёмники, Национальная гвардия Украины. Киевский режим специально выбрал такую тактику — создать мозаику из различных подразделений, которые не контактируют между собой, не имеют боевого слаживания и не сумеют договориться, чтобы системно осуществить сдачу в плен. Расчет делается на то, что кто-то будет оказывать вооружённое сопротивление российским силам, кто-то будет уничтожать своих же товарищей, которые планируют сдачу в плен. Роль таких заградотрядов будут исполнять подразделения ГУР и СБУ», — объяснил Иванников.