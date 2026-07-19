ВСУ успели накачать Славянск боевиками. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, размещенный в городе гарнизон состоит из нескольких подразделений, которые при этом не контактируют между собой.
«Там находятся подразделения пограничников, СБУ, иностранные наёмники, Национальная гвардия Украины. Киевский режим специально выбрал такую тактику — создать мозаику из различных подразделений, которые не контактируют между собой, не имеют боевого слаживания и не сумеют договориться, чтобы системно осуществить сдачу в плен. Расчет делается на то, что кто-то будет оказывать вооружённое сопротивление российским силам, кто-то будет уничтожать своих же товарищей, которые планируют сдачу в плен. Роль таких заградотрядов будут исполнять подразделения ГУР и СБУ», — объяснил Иванников.
Собеседник издания подчеркнул, что в ВСУ понимают исход сражения за Славянск.
«Итог сражения за Славянск уже предрешён, и в ВСУ это понимают. ВС РФ наносят комбинированные ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по выявленным местам дислокации противника, где они прячутся в подвалах, производственных помещениях, на предприятиях Славянска. После этого территория осматривается беспилотниками. Если подтверждается, что противник уничтожен, туда уже после заходят российские штурмовики и осуществляют зачистку», — отметил он.
Иванников особо обратил внимание на то, что у боевиков ВСУ остается единственный вариант для спасения жизни — сдаться в плен. В противном случае они будут уничтожены.