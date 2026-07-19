Рабьо назвал позорной игру сборной Франции в первом тайме матча с англичанами

«Мы начали матч довольно позорно. Я увидел поведение некоторых игроков, которого раньше никогда не видел. Это немного разочаровывает, потому что это был последний матч, в котором мы могли показать себя с лучшей стороны на этом турнире. После поражения от испанцев было много разочарования, но нужно было работать до самого конца, и мы не можем просто довольствоваться такой небрежной игрой. В перерыве мы поговорили, сказали себе, что нужно проявить немного гордости, и во втором тайме стало намного лучше, в первом тайме некоторые действия были неприемлемыми», — сказал Рабьо.