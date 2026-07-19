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Рабьо назвал позорной игру сборной Франции в первом тайме матча с англичанами

После первого тайма французы уступали в игре за третье место чемпионата мира со счетом 0:4.

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу показала позорную игру в первом тайме матча за третье место на чемпионате мира против команды Англии. Такое мнение высказал полузащитник французской сборной Адриен Рабьо, комментарий которого приводит газета L'Equipe.

Ранее ТАСС сообщал, что в матче за третье место чемпионата мира французы проиграли команде Англии со счетом 4:6. После первого тайма французы уступали со счетом 0:4.

«Мы начали матч довольно позорно. Я увидел поведение некоторых игроков, которого раньше никогда не видел. Это немного разочаровывает, потому что это был последний матч, в котором мы могли показать себя с лучшей стороны на этом турнире. После поражения от испанцев было много разочарования, но нужно было работать до самого конца, и мы не можем просто довольствоваться такой небрежной игрой. В перерыве мы поговорили, сказали себе, что нужно проявить немного гордости, и во втором тайме стало намного лучше, в первом тайме некоторые действия были неприемлемыми», — сказал Рабьо.

После матча Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной сборной. Он возглавлял команду с 2012 года.

«Мы хотели завершить турнир победой, чтобы тренер получил более достойные проводы, но это не портит его имидж в глазах всего французского народа. Он поблагодарил нас, но это мы должны благодарить его за эти замечательные годы, за дисциплину, которую он нам привил. Он возродил французскую команду, не в одиночку, но он был одним из главных архитекторов этого процесса», — добавил Рабьо.

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года. Вместе с ним команда выиграла чемпионат мира (2018), Лигу наций (2022), а также стала серебряным призером чемпионатов Европы (2016) и мира (2022).

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