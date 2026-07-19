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Дмитрий Демешин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником

Добыча золота в Хабаровском крае выросла до 34 тонн.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником. Глава региона отметил вклад горняков, сталеваров, кузнецов, литейщиков и прокатчиков в развитие экономики края и страны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В своём обращении губернатор подчеркнул, что Хабаровский край богат как полезными ископаемыми, так и славными трудовыми традициями. Результаты отрасли растут год от года. Добыча золота в крае в 2025 году выросла до 34 тонн, прибавив 22 процента за двенадцать месяцев. Произведено 3,5 тысячи тонн олова в концентрате, а добыча меди в концентрате выросла в тысячу раз — 210 тысяч тонн вместо прежних 200 тонн.

Особое внимание губернатор уделил заводу «Амурсталь», который обеспечивает металлопрокатом все ключевые инфраструктурные проекты Дальнего Востока. Предприятие занимает второе место среди производителей сортового проката в масштабах всей страны.

— Мы гордимся нынешними достижениями и думаем о будущем отрасли. 14 миллиардов рублей вложено в повышение эффективности геологоразведки — это необходимое условие воспроизводства минерально-сырьевой базы. Готовим кадры для отрасли: налажена система, которая помогает ребятам найти себя в профессии горняка и металлурга ещё со школьной скамьи, — отметил Дмитрий Демешин.

Губернатор пожелал всем, чья жизнь связана с металлом, сил, здоровья и только успехов. Правительство Хабаровского края продолжит поддерживать развитие горно-металлургического комплекса и создавать условия для привлечения молодых кадров в отрасль.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru