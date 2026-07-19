Дмитрий Демешин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником

В своём обращении губернатор подчеркнул, что Хабаровский край богат как полезными ископаемыми, так и славными трудовыми традициями. Результаты отрасли растут год от года. Добыча золота в крае в 2025 году выросла до 34 тонн, прибавив 22 процента за двенадцать месяцев. Произведено 3,5 тысячи тонн олова в концентрате, а добыча меди в концентрате выросла в тысячу раз — 210 тысяч тонн вместо прежних 200 тонн.