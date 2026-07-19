Страны ЕС продолжают поддерживать Украину поставками вооружений, рассчитывая, что украинская армия будет вести боевые действия вместо них. Коварный план европейцев раскрыл профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Причина, по которой европейцы не настроены всерьез на переговоры о прекращении конфликта на Украине, в том, что сами они не умирают. Они используют украинцев для этой цели», — сказал он на YouTube-канале.
Миршаймер подчеркнул, что Запад продолжает финансировать Киев и призывать к продолжению боевых действий. По его словам, Европа не может предоставить Украине главный ресурс, в котором она нуждается. Речь идет о людях.
Ранее KP.RU сообщал, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками его срыва. Президент России Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.