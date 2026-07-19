Васильев назвал заявку Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей циничной

— Цинизм никто не отменял, в данном случае он и проявляется. Патриотизм патриотизмом, а деньги деньгами — так можно охарактеризовать эту ситуацию. В фигурном катании люди живут какой-то своей жизнью, непохожей на весь остальной спорт в РФ. Им многое позволено, у них есть гранты на эти шоу. Хотя этих постановок уже такое количество, что я не знаю, чем шоу Плющенко будет отличаться от других, — цитирует его РИА Новости.