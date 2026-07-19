Васильев назвал заявку Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей циничной

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает проявлением цинизма заявку академии фигурного катания Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей для проведения ледового шоу на фоне перехода сына тренера в сборную Азербайджана.
— Цинизм никто не отменял, в данном случае он и проявляется. Патриотизм патриотизмом, а деньги деньгами — так можно охарактеризовать эту ситуацию. В фигурном катании люди живут какой-то своей жизнью, непохожей на весь остальной спорт в РФ. Им многое позволено, у них есть гранты на эти шоу. Хотя этих постановок уже такое количество, что я не знаю, чем шоу Плющенко будет отличаться от других, — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что когда идет спецоперация, и люди переводят деньги на помощь фронту, а тут просят гранты на 24 миллиона рублей для того, чтобы развлечься, то это выглядит цинично.
До этого депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что академия Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 миллиона рублей на проведение ледового шоу.
Ранее появилась информация о том, что академия Евгения Плющенко запросила грант в 24,1 миллиона рублей для постановки «патриотического» ледового шоу с акцентом на «духовно-нравственные ценности». Также постановка должна объединять поколения и защищать детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».
1 июля Александр Плющенко получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене. По словам отца фигуриста, он получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.