Киев украл ракету СССР и наказан: ПВО РФ порвала в клочья супероружие ВСУ

Украинский ракетный комплекс «Нептун-2» является глубокой модернизацией советской крылатой ракеты, доставшейся Киеву после распада СССР. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, изначально эти ракеты представляли собой известное российское изделие, которое на Украине постарались не просто восстановить, но и существенно доработать.
Ранее в Минобороны сообщили, что в районе села Рыбаковка недалеко от Очакова Николаевской области минувшей ночью были уничтжены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».
«Это бывшая советская крылатая ракета, которая досталась Украине, — пояснил Дандыкин. — Судя по всему, они решили её переделать под свои нужды. У нас она маркируется как “Уран” и находится на вооружении комплексов береговой обороны, а также устанавливается на некоторых кораблях. Базовая дальность составляет порядка 250 километров, но в своих разработках Киев её увеличил. Это дозвуковая ракета, и теперь её дальность может достигать трёхсот, а возможно, и четырёхсот километров».
Эксперт уточнил, что украинская сторона активно рассказывала об этом комплексе ещё до начала специальной военной операции. На тот момент, по оценкам Дандыкина, в распоряжении ВСУ могло находиться не более двух дивизионов подобных ракет. Однако в боевых условиях серьёзного успеха они не достигли.
«Они широко говорили о “Нептуне” ещё до СВО, но создали, вероятно, лишь пару дивизионов, — отметил военный эксперт. — И практически все эти ракеты наши средства противовоздушной обороны успешно сбивают. Дозвуковая скорость делает их уязвимой целью для современных зенитных комплексов».
Дандыкин подчеркнул, что попытки Киева нарастить дальность поражения и превратить советскую ракету в собственное стратегическое оружие наталкиваются на технические ограничения и возможности российской ПВО, которая сводит эффективность «Нептунов-2» к минимуму.
Ранее Дандыкин сообщил, откуда ВСУ в ночь на 18 июля запустили беспилотники на Подмосковье, город Котовск Тамбовской области, где погибли и были ранены люди, а также на Владимир, где БПЛА попал в многоквартирный дом.