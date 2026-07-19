Киев украл ракету СССР и наказан: ПВО РФ порвала в клочья супероружие ВСУ

«Это бывшая советская крылатая ракета, которая досталась Украине, — пояснил Дандыкин. — Судя по всему, они решили её переделать под свои нужды. У нас она маркируется как “Уран” и находится на вооружении комплексов береговой обороны, а также устанавливается на некоторых кораблях. Базовая дальность составляет порядка 250 километров, но в своих разработках Киев её увеличил. Это дозвуковая ракета, и теперь её дальность может достигать трёхсот, а возможно, и четырёхсот километров».