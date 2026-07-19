Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Свинцов считает, что в соцсетях не будет бесконечной ленты

По мнению зампреда комитета Госдумы по информполитике, рано или поздно будут установлены временные ограничения на «скроллинг».

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Социальные сети по всему миру сталкиваются с требованиями регуляторов: рано или поздно пропадет и бесконечная лента из-за установки норм времени. Такое мнение ТАСС высказал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Мы сейчас видим аккуратный закат различных социальных сетей. По всему миру пошла волна ограничений. Пока эти ограничения касаются только детей, подростков, где-то до 14 лет ограничивают, до 15, до 16. По этому принципу пойдет вся планета, будут ограничения для детей», — считает депутат.

По его мнению, взрослых пользователей тоже ждут изменения. «Это будут жесткие требования к платформам, когда им ограничат возможности бесконечного скроллинга коротких видео. То есть пять минут лента работает, потом лента перестает работать на несколько часов», — полагает Свинцов.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше