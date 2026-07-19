Депутат Свинцов считает, что в соцсетях не будет бесконечной ленты

«Мы сейчас видим аккуратный закат различных социальных сетей. По всему миру пошла волна ограничений. Пока эти ограничения касаются только детей, подростков, где-то до 14 лет ограничивают, до 15, до 16. По этому принципу пойдет вся планета, будут ограничения для детей», — считает депутат.