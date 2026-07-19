Депутат Свинцов считает, что в соцсетях не будет бесконечной ленты

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Социальные сети по всему миру сталкиваются с требованиями регуляторов: рано или поздно пропадет и бесконечная лента из-за установки норм времени. Такое мнение ТАСС высказал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
«Мы сейчас видим аккуратный закат различных социальных сетей. По всему миру пошла волна ограничений. Пока эти ограничения касаются только детей, подростков, где-то до 14 лет ограничивают, до 15, до 16. По этому принципу пойдет вся планета, будут ограничения для детей», — считает депутат.
По его мнению, взрослых пользователей тоже ждут изменения. «Это будут жесткие требования к платформам, когда им ограничат возможности бесконечного скроллинга коротких видео. То есть пять минут лента работает, потом лента перестает работать на несколько часов», — полагает Свинцов.