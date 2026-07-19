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Рекорд Пеле побит: спортсмен сборной Франции обошел «короля футбола»

Футболист Олисе побил рекорд Пеле по голевым передачам на одном ЧМ.

Источник: Комсомольская правда

Матч за третье место ЧМ-2026 Франция — Англия прошел ночью 19 июля (московское время) в Майами. По итогам этой встречи футболист Майкл Олисе установил рекорд по числу голевых передач за один розыгрыш Чемпионата Мира. Французский спортсмен сделал семь голевых передач и превзошел «короля футбола» из Бразилии — Пеле.

Майкл Олисе — нападающий сборной Франции. За последний матч он дважды ассистировал Килиану Мбаппе.

Стоит напомнить, что на счету великого бразильского футболиста Пеле было шесть результативных пасов на ЧМ 1970 года. Этот рекорд не могли побить более 50 лет.

Англия победила Францию в борьбе за третье место. Матч окончился со счетом 6:4. Четыре мяча Англия забила в первом тайме, еще два — во втором. Французы разыгрались только ко второму тайму. За последние 45 минут они забили все четыре мяча.

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