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AP: Обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт задержали в Майами

Обвиняемых в торговле людьми бывшего кикбоксера, блогера Эндрю Тейта и его брата Тристана задержали в Соединенных Штатах по запросу Британии об их экстрадиции. Об этом в субботу, 18 июля, сообщило агентство Associated Press.

Обвиняемых в торговле людьми бывшего кикбоксера, блогера Эндрю Тейта и его брата Тристана задержали в Соединенных Штатах по запросу Британии об их экстрадиции. Об этом в субботу, 18 июля, сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что у братьев Тейт двойное британское и американское гражданство. В Великобритании им предъявили обвинения в изнасиловании и торговле людьми, сказано в статье.

По данным издания TMZ, задержание произошло в Майами (штат Флорида), где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Братья Тейт приехали к месту проведения мероприятия, где их и задержали во второй половине дня 18 июля.

2 июня Эндрю Тейт прилетал в Россию. Его репутация тесно связана с судебными разбирательствами по обвинениям в торговле людьми, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и изнасилованиях. Также он прославился женоненавистническими высказываниями.

Эндрю прибыл в РФ вместе с братом Тристаном. Их встретил казачий хор с хлебом и солью под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Сам блогер сопроводил пост на своей странице в соцсети X фразой на русском языке: «Новых друзей наживай, а старых не теряй!».

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