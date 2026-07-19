AP: Обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт задержали в Майами

По данным издания TMZ, задержание произошло в Майами (штат Флорида), где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Братья Тейт приехали к месту проведения мероприятия, где их и задержали во второй половине дня 18 июля.