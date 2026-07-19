Не требуйте от себя многого: Как быстро восстановить рабочую продуктивность после отпуска

Возвращение к работе после отпуска далеко не всегда означает мгновенное возвращение к высокой продуктивности. Нередко сотруднику требуется несколько дней, чтобы вновь войти в привычный ритм. На скорость адаптации влияют не только личные особенности человека, но и организация рабочих процессов в компании. Об этом Life.ru рассказала руководитель отдела подбора и развития персонала компании ПРОМОМЕД Алла Загуменнова.