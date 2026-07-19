С кучей рекордов и голов. Англичане победили французов и стали третьими на ЧМ

«Первый тайм мы провели ужасно, — сказал Дешам, комментарий которого приводит газета L'Equipе. — Но мы хорошо отреагировали. У нас было два шанса сравнять счет, сделать 4:4. К сожалению, это моя вина; я не сделал того, что нужно было в первом тайме. Но нам удалось сделать кое-что позитивное, не все так плохо. У нас есть команда с настоящим футбольным талантом, молодые игроки, которые продвинутся по карьерной лестнице, и ресурсы для достижения очень хороших результатов. Однако есть и разочарование, мы бы предпочли занять третье место».