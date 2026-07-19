С кучей рекордов и голов. Англичане победили французов и стали третьими на ЧМ

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 6:4 обыграла команду Франции в матче за третье место чемпионата мира 2026 года. Благодаря этому англичане впервые за 60 лет попали в тройку лучших на мировых первенствах.
У обеих команд произошла ротация состава по сравнению с матчами прошлых стадий. У сборной Франции с первых минут впервые на турнире появился атакующий полузащитник Райан Шерки, один из лидеров команды Усман Дембеле начал матч на скамейке запасных. У англичан с первых минут впервые не играли нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем. В стартовом составе вышел капитан и лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе, он обошел по количеству матчей (22) на мировых первенствах аргентинца Диего Марадону, лидирует по этому показателю Лионель Месси (33).
Сборная Англии в первом матче на турнире против хорватов (4:2) показала отличную игру в атаке, футболисты далее играли более прагматично, но встреча с французами вернула те запал и зрелищность. В первом тайме англичане забили в ворота французов четыре безответных мяча, отличились Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18) и Букайо Сака (37, 45+1). Французы впервые с 1968 года пропустили четыре гола за первый тайм, в прошлый раз это произошло в матче отбора на Евро против команды Югославии (1:5).
Французы не захотели мириться с поражением и включились в игру сразу после перерыва. Два гола забил Мбаппе, ему ассистировал Майкл Олисе. Оба футболиста обновили рекорды. Мбаппе забил 22-й мяч и обошел Месси в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, в активе аргентинца, который сыграет в финале 19 июля, на один гол меньше. Олисе побил рекорд бразильца Пеле по ассистам на одном турнире, на этом мировом первенстве француз 7 раз помог соотечественникам забить голы.
Французы благодаря голу Брэдли Барколя почти сравняли счет в матче. Но мечты разрушил на 87-й минуте Сака. Также у команд отличились по разу Дембеле и Беллингем.
Сборные Англии и Франции побили рекорд по голам в матчах за третье место. Ранее самый результативный матч за третье место состоялся на турнире 1958 года. Тогда сборная Франции разгромила команду ФРГ (6:3). Больше всех голов в одном матче чемпионата мира было забито на турнире 1954 года. Австрийцы со счетом 7:5 победили швейцарцев.
Прощание с Дешамом.
Этот матч стал последним для Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции. Он провел у руля команды 14 лет. После игры Федерация футбола Франции объявила об уходе 57-летнего специалиста. Дешам назвал работу в сборной Франции замечательным приключением.
«Первый тайм мы провели ужасно, — сказал Дешам, комментарий которого приводит газета L'Equipе. — Но мы хорошо отреагировали. У нас было два шанса сравнять счет, сделать 4:4. К сожалению, это моя вина; я не сделал того, что нужно было в первом тайме. Но нам удалось сделать кое-что позитивное, не все так плохо. У нас есть команда с настоящим футбольным талантом, молодые игроки, которые продвинутся по карьерной лестнице, и ресурсы для достижения очень хороших результатов. Однако есть и разочарование, мы бы предпочли занять третье место».
«Это было замечательное приключение на личном уровне. Последние несколько недель были прекрасными. Мы хотели вызвать эмоции. Это чемпионат мира, нет ничего прекраснее. Я слышу много благодарностей, и я тоже благодарю многих людей. У меня очень компетентный персонал. Это выбор игроков, человеческий фактор, это стремление достичь максимально возможного уровня. Я хотел, чтобы французская команда оставалась на вершине. Нет ничего прекраснее», — добавил Дешам.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил, что команда чуть не упустила победу из-за усталости. «Наша команда блестяще провела первый тайм, — сказал Тухель, комментарий которого приводит Би-би-си. — Дальше стало видно, что может изменить даже один дополнительный день отдыха. Мы устали и полностью отдали силы за последние недели. Хочу выразить признательность и уважение команде за показанный характер».
Английские футболисты во второй раз в истории стали призерами мировых первенств. В 1966 году команда выиграла домашний турнир.
Чемпионат мира завершится 19 июля. В этот день в финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины.