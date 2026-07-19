Когда заканчивается молодость: в Минздраве дали ответ

В России неоднократно выступали с предложениями поднять возраст молодежи. Сейчас верхняя планка составляет 35 лет. Однако, по данным ВОЗ, молодость заканчивается на цифре 45. Об этом рассказала внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, цитирует РИА Новости.
Член-корреспондент РАН отметила, что это данные официальной классификации ВОЗ. По этой информации, «средний возраст» наступает в 45 и заканчивается в 59. От 18 до 44 лет — это молодежь.
«Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет», — прокомментировала Ольга Ткачева.
Академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что сейчас люди дольше сохраняют работоспособность. В связи с повышенной активностью возраст молодежи нужно поднять до 40 лет, считает он.