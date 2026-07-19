Супердроны РФ ожесточённо рвут цели на Украине: главная новость СВО 19 июля

ВС РФ начали использовать в зоне СВО беспилотники «Герань-4» и «Гербера». Минобороны РФ обнародовало кадры, как эти дроны уничтожили перевозивший военный груз ВСУ корабль в Чёрном море.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что на сегодняшний день дрон «Герань-4» неуловим для украинской ПВО.
«Если говорить о “Герани-4”, то тут надо отметить, что это не настоящее название, оригинальное не раскрывается. Эти беспилотники могут иметь реактивный двигатель, летят со скоростью 500 километров в час, во время пика их скорость достигает 600 километров в час. Кроме того, высота полёта составляет порядка 5 километров. Беспилотники “Герань-4” в настоящий момент показывают очень высокие результаты и точность поражения целей», — сказал он.
Военный эксперт объяснил, что нынешняя украинская система ПВО не может противостоять новым российским дронам.
«Возможности этого беспилотника в совокупности делают противовоздушную оборону Украины дырявой. Украина закупила большое количество зенитных установок за рубежом, в том числе автоматизированные, завязанные на информацию с командного пункта. Они в автоматическом режиме, без участия человека, работают по целям, координаты которых поступают от радиолокационных натовских станций, расположенных на территории Украины и находящихся на вооружении ВСУ. Эти зенитки могли сбивать наши дроны “Герань-2”, которые обычно летают на малых высотах, но абсолютно бесполезны против “Герани-4”. Таким образом, применение нового вида вооружения фактически вывело из строя всю эту систему, которую Украина создавала порядка полутора лет», — объяснил Кнутов.
Собеседник издания обратил внимание на ещё один вид вооружения, очередную партию которого передали ВС РФ. По словам Кнутова, переносной противотанковый ракетный комплекс «Корнет» уже доказал свою эффективность.
«Противотанковые ракетные комплексы “Корнет” доказали высокую эффективность и в Сирии, и в других локальных конфликтах, в том числе за рубежом. Тандемная боевая часть пробивает достаточно прочную броню в случае стрельбы по бронетехнике. “Корнет” используется для уничтожения пунктов управления дроноводов ВСУ. Подобного рода переносное ракетное оружие применяют также для ударов по блиндажам и другим опорным пунктам противника», — сказал он.
Военный эксперт объяснил, что комплекс можно устанавливать на бронетранспортёры, бронемашины и даже просто автомобили.
«Пункт управления данной пусковой установкой позволяет работать на расстоянии нескольких десятков метров от неё. В случае, если по оружию будет нанесён удар, боевой расчет не пострадает», — добавил он.