Названы самые популярные профильные классы в школах РФ

«33% опрошенных родителей заявили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. В топ-3 самых популярных профильных классов входят гуманитарный, технологический и социально-экономический. В 13% случаев — естественно-научный профиль», — говорится в исследовании.