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Названы самые популярные профильные классы в школах РФ

Ими стали гуманитарный, технологический и социально-экономический, отмечается в исследовании, проведенном экспертами Президентской академии РАНХиГС.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самыми популярными профильными классами в российских школах стали гуманитарный, технологический и социально-экономический. Об этом свидетельствует социологическое исследование «Обучение математике и естественно-научным дисциплинам в оценке родителей школьников», проведенное экспертами Президентской академии РАНХиГС (результаты есть в распоряжении ТАСС).

«33% опрошенных родителей заявили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. В топ-3 самых популярных профильных классов входят гуманитарный, технологический и социально-экономический. В 13% случаев — естественно-научный профиль», — говорится в исследовании.

При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% — на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику, 24% — биологию, 23% — физику и 20% — химию. Математику, информатику и физику чаще выбирают мальчики, биологию и химию — девочки.

В опросе приняли участие более 2 000 родителей учащихся 6−11-х классов.