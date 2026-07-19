Горит Одесса, в море взрывы: ответ за атаки на РФ поражает главные цели

На фоне волны налётов беспилотников на регионы РФ, российские силы наращивают ответные удары возмездия по критической инфраструктуре ВСУ. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл ключевые направления, по которым ведутся атаки.
Ранее Дандыкин сообщил, откуда ВСУ 18 июля запустили беспилотники на Подмосковье и на Владимир, а также на город Котовск Тамбовской области, где дроны ночью атаковали логистический центр Wildberries. По последним данным, там погибли семь человек, еще 25 пострадали, 23 из них были госпитализированы. По информации властей, БПЛА были снаряжены поражающими элементами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
«Уже больше недели мы бьём по одесскому направлению в порядке возмездия. Сейчас танкеры и суда, которые на подходе к Одессе везут боеприпасы и ГСМ, атакуются с воздуха. Я так думаю, что в ближайшее время активно подключатся и наши безэкипажные катера», — сообщил Дандыкин.
Также, по словам Дандыкина, коренным образом изменился подход к ударам по столичному региону Украины. Ранее российская сторона сознательно избегала ударов по военной логистике в Киеве, пока туда ходили поезда с иностранными делегациями, но теперь эта практика прекращена.
«Теперь выбиваются и предприятия, и сборочные цеха, и склады в районе Киева и области. Это ещё одно важнейшее направление. Вполне вероятно, что очередь дойдёт и до мостов. Ну и, соответственно, удары наносятся по объектам ВСУ в Чернигове, Сумах, Харькове — по всему, что находится в так называемой зоне безопасности», — подытожил Дандыкин.
Ранее военкор Александр Коц после атаки ВСУ на склады Wildberries в Котовске и Электростали объяснил, зачем Киев нанес удар по гражданским логистическим объектам. По его словам, одной из целей удара было нарушение логистических цепочек, что должно привести к задержкам доставки товаров, проблемам для малого и среднего бизнеса. Еще одной задачей удара, как полагает военкор, было получение резонансных кадров для информационного эффекта.