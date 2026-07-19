Горит Одесса, в море взрывы: ответ за атаки на РФ поражает главные цели

Ранее военкор Александр Коц после атаки ВСУ на склады Wildberries в Котовске и Электростали объяснил, зачем Киев нанес удар по гражданским логистическим объектам. По его словам, одной из целей удара было нарушение логистических цепочек, что должно привести к задержкам доставки товаров, проблемам для малого и среднего бизнеса. Еще одной задачей удара, как полагает военкор, было получение резонансных кадров для информационного эффекта.