С начала года жертвами интернет-мошенников стали 3 144 жителя Красноярского края

За прошедшую неделю у 68 жителей региона мошенники похитили более 36 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. По каждому факту возбуждены и расследуются уголовные дела. Причиненный гражданам ущерб составил 1,36 миллиарда рублей. По данным ведомства, в суды региона направлено 410 уголовных дел об интернет-хищениях. Всего с начала текущего года сотрудниками прокуратуры в интересах жертв телефонных мошенников направлен 271 иск, в том числе 252 о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на общую сумму 71,8 миллиона рублей.