Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроза сорвала тренировку сборной Испании перед финалом ЧМ

Сборная Испании пропустила заключительную тренировку перед финалом чемпионата мира. Причиной стала сильная гроза в Нью-Джерси. Испанская федерация футбола (RFEF) подтвердила срыв тренировки из-за непогоды.

Источник: Life.ru

«Тренировка сборной Испании на полях тренировочной базы Мелани Лейн в Нью-Джерси приостановлена в соответствии с протоколом безопасности США в случае шторма», — приводит заявление RFEF агентство Reuters.

Аргентинская сборная также столкнулась с погодными проблемами. Занятия аргентинцев начались на 45 минут позже установленного графика.

Ранее аргентинская спортивная газета писала о риске переноса решающего матча. Мощные лесные пожары в Канаде создают угрозу для финала. Плотный смог накрыл несколько канадских регионов и добрался до территории США. Организаторы уже отложили матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). Встреча должна была пройти между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Власти также отменили ещё часть общественных мероприятий.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше