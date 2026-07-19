Гроза сорвала тренировку сборной Испании перед финалом ЧМ

Ранее аргентинская спортивная газета писала о риске переноса решающего матча. Мощные лесные пожары в Канаде создают угрозу для финала. Плотный смог накрыл несколько канадских регионов и добрался до территории США. Организаторы уже отложили матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). Встреча должна была пройти между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Власти также отменили ещё часть общественных мероприятий.