Супердроны метят в Киев: новое оружие ВС РФ сломало украинскую ПВО

«Возможности этого беспилотника в совокупности делают противовоздушную оборону Украины дырявой. Украина закупила большое количество зенитных установок за рубежом, в том числе автоматизированные, завязанные на информацию с командного пункта. Они в автоматическом режиме, без участия человека, работают по целям, координаты которых поступают от радиолокационных натовских станций, расположенных на территории Украины и находящихся на вооружении ВСУ. Эти зенитки могли сбивать наши дроны “Герань-2”, которые обычно летают на малых высотах, но абсолютно бесполезны против “Герани-4 сикер”. Таким образом, применение нового вида вооружения фактически вывело из строя всю эту систему, которую Украина создавала порядка полутора лет», — объяснил Кнутов.