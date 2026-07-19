Супердроны метят в Киев: новое оружие ВС РФ сломало украинскую ПВО

Кадры поражения контейнеровоза в Черном море беспилотниками «Герань-4 сикер» и «Гербера сикер» опубликовало Минобороны РФ. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о технических характеристиках и возможностях новейшего вооружения.
«Если говорить о “Герани-4 сикер”, то тут надо отметить, что это не настоящее название, оригинальное не раскрывается. Эти беспилотники могут иметь реактивный двигатель, летят со скоростью 500 километров в час, во время пика их скорость достигает 600 километров в час. Кроме того, высота полёта составляет порядка 5 километров. Беспилотники “Герань-4 сикер” в настоящий момент показывают очень высокие результаты и точность поражения целей», — отметил он.
Военный эксперт подчеркнул, что благодаря своим техническим возможностям этот беспилотник делает украинскую систему ПВО бесполезной.
«Возможности этого беспилотника в совокупности делают противовоздушную оборону Украины дырявой. Украина закупила большое количество зенитных установок за рубежом, в том числе автоматизированные, завязанные на информацию с командного пункта. Они в автоматическом режиме, без участия человека, работают по целям, координаты которых поступают от радиолокационных натовских станций, расположенных на территории Украины и находящихся на вооружении ВСУ. Эти зенитки могли сбивать наши дроны “Герань-2”, которые обычно летают на малых высотах, но абсолютно бесполезны против “Герани-4 сикер”. Таким образом, применение нового вида вооружения фактически вывело из строя всю эту систему, которую Украина создавала порядка полутора лет», — объяснил Кнутов.
Собеседник издания уточнил, что «Герань-4 сикер» может быть сбита другим видом вооружения, которого сейчас на Украине нет.
«Противостоять “Герани-4 сикер” могут другие комплексы, которые используют американские ракеты, но они сегодня очень востребованы на Ближнем Востоке, как и ракеты комплекса Patriot. В результате из-за нехватки ракет Украина практически не может ничего противопоставить нашим беспилотникам», — добавил он.