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Красноярцам рассказали, как безопасно пользоваться кондиционером

В красноярском Роспотребнадзоре напомнили правила использования кондиционеров. Главное — не допускать резких перепадов температуры и следить за чистотой оборудования.

В красноярском Роспотребнадзоре напомнили правила использования кондиционеров в жаркую погоду, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Оптимальная температура воздуха во время работы кондиционера не должна быть ниже 22 градусов. Снижать ее во время сильной жары стоит постепенно — на 2−3 градуса в час. Поток охлажденного воздуха не должен быть направлен на рабочее место. Если можно обойтись без кондиционера — открыть окно или снять лишнюю одежду, лучше так и сделать.

Грязный фильтр кондиционера может распространять споры плесени, бактерии и вирусы, поэтому обслуживать оборудование необходимо своевременно. При ненадлежащем уходе за кондиционером в трубках и шлангах могут размножаться бактерии легионеллы, вызывающие тяжелую пневмонию. Чтобы избежать этого, нужно регулярно чистить систему и менять фильтры.

Также кондиционеры забирают влагу из воздуха, что может приводить к пересыханию слизистой носа и повышать риск инфекций — специалисты советуют использовать увлажняющие капли или солевые растворы.

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