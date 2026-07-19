Красноярцам рассказали, как безопасно пользоваться кондиционером

Оптимальная температура воздуха во время работы кондиционера не должна быть ниже 22 градусов. Снижать ее во время сильной жары стоит постепенно — на 2−3 градуса в час. Поток охлажденного воздуха не должен быть направлен на рабочее место. Если можно обойтись без кондиционера — открыть окно или снять лишнюю одежду, лучше так и сделать.