Для пассажиров рейса Охотск — Хабаровск организована доставка до Булгино на плашкоуте

В Охотске организована доставка пассажиров, вылетающих в Хабаровск. С 12:00 пассажиров доставляют до Булгино на плашкоуте с пирса судоремзавода. Для удобства с 11:30 от остановки «Центр» до пирса курсирует автобус, сообщил глава Охотского муниципального округа Максим Климов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.