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Для пассажиров рейса Охотск — Хабаровск организована доставка до Булгино на плашкоуте

Автобус от остановки «Центр» до пирса СРЗ курсирует с 11:30 для Охотчан.

Источник: Комсомольская правда

В Охотске организована доставка пассажиров, вылетающих в Хабаровск. С 12:00 пассажиров доставляют до Булгино на плашкоуте с пирса судоремзавода. Для удобства с 11:30 от остановки «Центр» до пирса курсирует автобус, сообщил глава Охотского муниципального округа Максим Климов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Власти округа организовали доставку в связи со сложной паводковой ситуацией в районе. Ранее из-за подъёма воды в реках были частично подтоплены дороги, что затруднило подъезд к аэропорту. Администрация округа оперативно отреагировала и обеспечила транспортное сообщение для пассажиров.

Пассажирам рекомендуется заранее прибыть к месту посадки на автобус. С собой необходимо иметь билеты и документы, удостоверяющие личность. Дополнительную информацию можно уточнить в администрации Охотского округа. Глава муниципалитета держит ситуацию на личном контроле.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru