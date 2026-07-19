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Онколог Заридзе рассказал, какими видами рака россияне стали реже болеть

Заридзе назвал причины снижения заболеваемости рядом видов рака.

Источник: Комсомольская правда

В России, как и во многих других странах, наблюдается снижение заболеваемости раком легких, полости рта, глотки, гортани, пищевода и желудка. Об этом сообщил онколог, член-корреспондент РАН Давид Заридзе.

«В то же время, как в России, так и в мире, отмечается снижение заболеваемости раком легкого, полости рта и глотки, гортани, пищевода и желудка», — сказал врач для ТАСС.

Заридзе отметил, что положительная динамика связана с сокращением потребления табака и алкоголя, усилением контроля за содержанием канцерогенов в табачной продукции, а также снижением распространенности бактерии Helicobacter pylori.

Ранее KP.RU сообщал, что в России начали применять персонализированную вакцину от рака. Первым пациентом стал 60-летний мужчина из Курской области. Он получил препарат «Неоонковак» для лечения меланомы кожи.

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