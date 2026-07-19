Путёвку на Шантары разыграют в Хабаровске среди путешественников

— Выберут победителя с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш состоится в том случае, если число участников будет не менее 100, — уточнили в ведомстве. — Приглашаем жителей края участвовать. Если не повезет и не получится выиграть путешествие к китам, то останется еще возможность победить во всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Гран-при — 3 млн рублей. Также денежные призы получат участники, занявшие первые три места в каждой номинации.