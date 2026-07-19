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Путёвку на Шантары разыграют в Хабаровске среди путешественников

Победителя объявят осенью на фестивале туризма «Амур. Живая линия».

Источник: Хабаровский край сегодня

Розыгрыш путевки к берегам Шантарских островов проведут в Хабаровске во время фестиваля туризма «Амур. Живая линия». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие пройдет 19 и 20 сентября и объединит путешественников со всей страны.

Как уточнили в региональном министерстве туризма, розыгрыш пройдет среди участников Всероссийского конкурса на лучшее видео о путешествии «Дальний Восток — Земля приключений», которые успеют до 10 августа снять ролик о своем путешествии по краю и отправить заявку.

— Выберут победителя с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш состоится в том случае, если число участников будет не менее 100, — уточнили в ведомстве. — Приглашаем жителей края участвовать. Если не повезет и не получится выиграть путешествие к китам, то останется еще возможность победить во всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Гран-при — 3 млн рублей. Также денежные призы получат участники, занявшие первые три места в каждой номинации.

Фестиваль туризма «Амур. Живая линия» пройдет в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В программе мероприятия гастрохаб, выступления дальневосточных и международных творческих коллективов, мастер-классы и интерактивные площадки.