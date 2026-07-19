Стало известно, почему экс-чемпион UFC Джонс задумался о гражданстве РФ

«Он же всё равно общается в своем борцовском кругу. У нас ребята, в отличие от западных, не используют любую возможность для пиара. У нас всё ровнее, не очень принято провоцировать скандалы, выпячивать что-то. А на Западе борцы эпатируют на каждом углу. Вспомните того же Конора Макгрегора: постоянные провокации, нападения, что-то всё время происходит. Возможно, Джонс почувствовал, что в России на этом пафосе не играют и не зарабатывают дивиденды вне ринга. Показал себя в бою — ты молодец, о тебе пишут. Не показал — никто не будет специально устраивать шоу», — заключила Журова.