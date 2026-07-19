Стало известно, почему экс-чемпион UFC Джонс задумался о гражданстве РФ

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснила, почему экс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс допустил возможность получения российского паспорта. По мнению Журовой, причин, по которым известный боец задумался о получении гражданства РФ, может быть несколько.
«Могут быть очень разные аргументы. Я знаю, что ряд иностранцев семьями переезжают из-за ценностных вещей, из-за невозможности мириться с тем, что сейчас происходит на Западе», — сказала Журова.
Однако, как подчеркнула олимпийская чемпионка, для бойца уровня Джонса решающим фактором может стать профессиональная реализация и менталитет российских атлетов.
«У спортсменов, особенно в дисциплинах, которые у нас крайне популярны, есть понимание, что здесь возможно развитие. Единоборства в России очень сильны, и этот аргумент тоже весомый. Но есть и личные моменты: правда, я не знаю подоплеку, но нельзя исключать историю с личной жизнью. Бывает, кто-то влюбляется, появляется девушка-россиянка, создается семья. Вспомните историю сноубордиста Вика Уайлда: влюбился, женился, приехал и завоевал для России две золотые медали», — напомнила собеседница aif.ru.
Отдельное внимание Журова уделила разнице в поведении западных и российских бойцов вне октагона. По ее мнению, Джонс, часто бывающий в России, мог оценить именно отсутствие необходимости постоянно работать на скандальный пиар.
«Он же всё равно общается в своем борцовском кругу. У нас ребята, в отличие от западных, не используют любую возможность для пиара. У нас всё ровнее, не очень принято провоцировать скандалы, выпячивать что-то. А на Западе борцы эпатируют на каждом углу. Вспомните того же Конора Макгрегора: постоянные провокации, нападения, что-то всё время происходит. Возможно, Джонс почувствовал, что в России на этом пафосе не играют и не зарабатывают дивиденды вне ринга. Показал себя в бою — ты молодец, о тебе пишут. Не показал — никто не будет специально устраивать шоу», — заключила Журова.