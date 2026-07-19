Стало известно, где в Омской области в 2026 году построят новые дороги

В 2026 году дорожное строительство развернётся сразу в нескольких районах Омской области. О запланированных объектах региональный Минтранс сообщил изданию NGS55.RU.
В Седельниково асфальтированная дорога появится на улице Энтузиастов. В деревне Утузы Тевризского района новый участок проложат по улице Советской — от трассы Тара — Усть-Ишим до дома № 61.
В селе Усть-Ишим обустроят проезд по улице Маяковского. В Калачинске уже строят дороги на улице Кравченко и в переулке Полевом.
Часть объектов должна обеспечить подъезд к производственным площадкам. Так, в селе Елизаветинка Черлакского района прокладывают дорогу к базе фермерского хозяйства КФХ «Конев». В Крутинском районе новый проезд свяжет дорожную сеть с деревней Ольгино, где находится ферма АО имени Кирова.
Ещё один объект появится в Тюкалинске. Дорогу построят к маслосыркомбинату «Тюкалинский» — одному из крупнейших пищевых предприятий Омской области.
Самым масштабным дорожным проектом региона остаётся Северный обход Омска. Его строительство продолжается на территории Любинского и Омского районов.