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Стало известно, где в Омской области в 2026 году построят новые дороги

Новые проезды появятся в жилых массивах и рядом с крупными производственными площадками.

Источник: Om1 Омск

В 2026 году дорожное строительство развернётся сразу в нескольких районах Омской области. О запланированных объектах региональный Минтранс сообщил изданию NGS55.RU.

В Седельниково асфальтированная дорога появится на улице Энтузиастов. В деревне Утузы Тевризского района новый участок проложат по улице Советской — от трассы Тара — Усть-Ишим до дома № 61.

В селе Усть-Ишим обустроят проезд по улице Маяковского. В Калачинске уже строят дороги на улице Кравченко и в переулке Полевом.

Часть объектов должна обеспечить подъезд к производственным площадкам. Так, в селе Елизаветинка Черлакского района прокладывают дорогу к базе фермерского хозяйства КФХ «Конев». В Крутинском районе новый проезд свяжет дорожную сеть с деревней Ольгино, где находится ферма АО имени Кирова.

Ещё один объект появится в Тюкалинске. Дорогу построят к маслосыркомбинату «Тюкалинский» — одному из крупнейших пищевых предприятий Омской области.

Самым масштабным дорожным проектом региона остаётся Северный обход Омска. Его строительство продолжается на территории Любинского и Омского районов.