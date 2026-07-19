История о родах двойни в самолете в Красноярск оказалась выдумкой

В краевом Минздраве корреспонденту «Комсомольской правды — Красноярск» сообщили, что врачи скорой помощи в июле не забирали женщину с двойней из самолета. В аэропорту, на станции скорой помощи и в перинатальном центре также ничего не знают о роженице с двумя детьми.