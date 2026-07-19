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История о родах двойни в самолете в Красноярск оказалась выдумкой

Жительница поселка Тура на севере Красноярского края придумала историю о том, как приняла роды «королевской» двойни на высоте 10 тысяч метров в самолете из Санкт-Петербурга в Красноярск.

Жительница поселка Тура на севере Красноярского края придумала историю о том, как приняла роды «королевской» двойни на высоте 10 тысяч метров в самолете из Санкт-Петербурга в Красноярск.

В начале недели в газете «Эвенкийская жизнь» вышло интервью с девушкой, которая представилась фельдшером и рассказала, что помогла родиться мальчику и девочке во время перелета. История быстро разошлась по СМИ, однако журналисты выяснили, что это неправда.

В краевом Минздраве корреспонденту «Комсомольской правды — Красноярск» сообщили, что врачи скорой помощи в июле не забирали женщину с двойней из самолета. В аэропорту, на станции скорой помощи и в перинатальном центре также ничего не знают о роженице с двумя детьми.

Сама Адэль на контакт с журналистами не выходит — ее страницы в соцсетях закрыты, на звонки она не отвечает. Редакция «Эвенкийской жизни» после проверки изменила заголовок статьи и добавила постскриптум о результатах проверки. Мотивы девушки, придумавшей эту историю, остаются неизвестными.

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