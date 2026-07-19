Украину лишают дальнобойных ракет: главная новость СВО 19 июля

«Такие цели пеленгуются всеми средствами технического наблюдения, после чего в дело вступает противовоздушная оборона и ракетные войска, — объяснил эксперт. — Это может быть и “Бук-М3”, и “Тор”, и другие системы. Местоположение вычислили и нанесли удар. Не исключено, что установку засекли в момент попытки пуска».