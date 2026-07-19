Украину лишают дальнобойных ракет: главная новость СВО 19 июля

Уничтожение пусковой установки и транспортно-заряжающей машины берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе Очакова стало возможным благодаря эффективной работе российской космической разведки и расчётов ПВО. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметив, что охота на подобные цели требует непрерывного наблюдения и молниеносного реагирования.
Ранее в Минобороны сообщили, что в районе села Рыбаковка недалеко от Очакова Николаевской области минувшей ночью были уничтжены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».
«Такие цели пеленгуются всеми средствами технического наблюдения, после чего в дело вступает противовоздушная оборона и ракетные войска, — объяснил эксперт. — Это может быть и “Бук-М3”, и “Тор”, и другие системы. Местоположение вычислили и нанесли удар. Не исключено, что установку засекли в момент попытки пуска».
Дандыкин пояснил, что украинский «Нептун-2» является глубокой модернизацией советской крылатой ракеты Х-35 «Уран», доставшейся Киеву после распада СССР. Конструкторам, вероятно, удалось нарастить дальность поражения с базовых 250 до 400 километров, однако ключевой недостаток — низкая дозвуковая скорость — делает ракету уязвимой мишенью.
«Киев широко говорил о “Нептуне” ещё до СВО, но создали, вероятно, лишь пару дивизионов, — подчеркнул эксперт. — И практически все эти ракеты наши средства противовоздушной обороны успешно сбивают. Дозвуковая скорость делает их уязвимой целью для современных зенитных комплексов».
По его словам, потеря одной пусковой установки является для киевского режима весьма ощутимой, поскольку наладить массовый выпуск модернизированных крылатых ракет украинский ВПК не в силах.
«Всё относительно. Они сейчас хвастаются, что якобы могут делать по тридцать ракет “Фламинго” в месяц… Но это пропаганда, которая бежит впереди реальности… Модернизированные “Нептуны-2” они массово выпускать не могут однозначно. Поэтому потеря каждой такой установки для них — чувствительный удар», — подытожил Дандыкин.
Напомним, несколько дней назад ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности в Киеве, которое занималось поставками компонентов для производства ракет «Нептун».