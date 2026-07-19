«Началась операция по окончательному освобождению территории Донбасса и выходу на государственные границы. Разведывательные группы российских вооружённых сил уже повсеместно действуют в Славянске. ВСУ сейчас находятся в панике, так как команду отступать Сырский им не давал, Зеленский это не только не поддерживает, но и не приемлет и никогда не признает своё поражение в Донбассе. Так было со всеми городами, которые были освобождены российскими войсками. Зеленский, используя методы геббельсовской пропаганды, заявлял о том, что украинские войска есть везде. Возможно, он имел в виду войска, которые были уничтожены», — сказал он.