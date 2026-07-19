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Разведка уже в Славянске: ход СВО может кардинально измениться

О начале операции по окончательному освобождению территории Донбасса сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников. Он подчеркнул, что после освобождения Славянска будут созданы санитарные зоны вдоль линии Днепра.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения российской армии, работающие в Красном Лимане ДНР, продвинулись до окрестностей Славянска и начали в него заходить. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что сейчас начинается операция по окончательному освобождению территории Донбасса.

«Началась операция по окончательному освобождению территории Донбасса и выходу на государственные границы. Разведывательные группы российских вооружённых сил уже повсеместно действуют в Славянске. ВСУ сейчас находятся в панике, так как команду отступать Сырский им не давал, Зеленский это не только не поддерживает, но и не приемлет и никогда не признает своё поражение в Донбассе. Так было со всеми городами, которые были освобождены российскими войсками. Зеленский, используя методы геббельсовской пропаганды, заявлял о том, что украинские войска есть везде. Возможно, он имел в виду войска, которые были уничтожены», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что освобождение Славянска коренным образом изменит ситуацию в СВО.

«Славянск является последней важной опорной точкой для киевского режима, после которой будет пройдена черта невозврата к той политике, в том числе и к военным решениям, которые принимались Киевом раньше. Если Киев не сядет за стол переговоров, будет продолжена дальнейшая денацификация Украины. После освобождения Славянска будут создаваться санитарные зоны вдоль линии Днепра, а также уничтожаться тыловые и хозяйственные подразделения ВСУ, находящиеся на территории Украины более чем в 150 километрах от линии боевого соприкосновения», — объяснил Иванников.

Ранее в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил, что освобождение населенного пункта Алексеево-Дружковка лишает украинскую армию важного узла обороны и открывает штурмовым подразделениям оперативный простор для атаки на Краматорск.