Обвиняемому в хищении 1 млрд рублей основателю Readovka Костылеву продлили арест

Тверской суд Москвы продлил арест основателю и бывшему главреду Readovka Алексею Костылеву, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Предыдущий срок ареста Костылева истекал 19 июля.
Костылев обвиняется в хищении около 1 млрд рублей у Минобороны РФ при исполнении государственных контрактов, связанных с поставками беспилотных летательных аппаратов. Сам он вины не признает.
Ранее KP.RU сообщил, что сотрудник Минобороны РФ обвиняется в многомиллионном хищении из средств военной ипотеки. В ГВСУ СК России уточнили, что уголовное дело расследуется в отношении Николая Жабина. Суд заключил его под стражу и наложил арест на имущество обвиняемого.