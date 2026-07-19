Обвиняемому в хищении 1 млрд рублей основателю Readovka Костылеву продлили арест

Ранее KP.RU сообщил, что сотрудник Минобороны РФ обвиняется в многомиллионном хищении из средств военной ипотеки. В ГВСУ СК России уточнили, что уголовное дело расследуется в отношении Николая Жабина. Суд заключил его под стражу и наложил арест на имущество обвиняемого.