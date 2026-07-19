«Корнет» напугал Киев и НАТО: суперкомплексы разносят в пыль танки

«Противотанковые ракетные комплексы “Корнет” доказали высокую эффективность и в Сирии, и в других локальных конфликтах, в том числе за рубежом. Тандемная боевая часть пробивает достаточно прочную броню в случае стрельбы по бронетехнике. “Корнет” используется для уничтожения пунктов управления дроноводов ВСУ. Подобного рода переносное ракетное оружие применяют также для ударов по блиндажам и другим опорным пунктам противника», — сказал он.