«Корнет» напугал Киев и НАТО: суперкомплексы разносят в пыль танки

Партию пусковых установок и ракет переносного противотанкового ракетного комплекса «Корнет» передала госкорпорация «Ростех» Вооруженным силам России. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что эти комплексы доказали свою высокую эффективность.
«Противотанковые ракетные комплексы “Корнет” доказали высокую эффективность и в Сирии, и в других локальных конфликтах, в том числе за рубежом. Тандемная боевая часть пробивает достаточно прочную броню в случае стрельбы по бронетехнике. “Корнет” используется для уничтожения пунктов управления дроноводов ВСУ. Подобного рода переносное ракетное оружие применяют также для ударов по блиндажам и другим опорным пунктам противника», — сказал он.
Военный эксперт обратил внимание на важнейшую особенность комплекса.
«Пункт управления данной пусковой установкой позволяет работать на расстоянии нескольких десятков метров от нее. В случае, если по оружию будет нанесён удар, боевой расчет не пострадает. Важно, что этот комплекс можно устанавливать на бронетранспортёры, бронемашины и даже просто автомобили», — уточнил он.
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