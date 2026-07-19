В Слюдянке восстанавливают водонапорную башню, построенную в прошлом веке

Фонд «Байкальский берег Надежды» выиграл шесть грантов, сейчас готовят новый проект. В башне планируют открыть визит центр с музеем Кругобайкальской железной дороги и творческие мастерские для ребят с особенностями здоровья. Во время уборки нашли рельсы с царским клеймом — они хорошо сохранились.