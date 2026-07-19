Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Слюдянке восстанавливают водонапорную башню, построенную в прошлом веке

Памятник архитектуры 1911−1913 годов до сих пор участвует в водоснабжении города.

Источник: Благотворительный фонд "Байкальский берег Надежды"

В Слюдянке восстанавливают водонапорную башню — памятник архитектуры 1911−1913 годов. Здание до сих пор участвует в водоснабжении города. В работах участвуют волонтёры, реставраторы, краеведы и школьники.

Башня — кирпичная, разновысотная: один цилиндр — 19 м, другой — 11 м; внутри — три уровня с винтовой лестницей. В 1980 году её признали объектом культурного наследия.

Фонд «Байкальский берег Надежды» выиграл шесть грантов, сейчас готовят новый проект. В башне планируют открыть визит центр с музеем Кругобайкальской железной дороги и творческие мастерские для ребят с особенностями здоровья. Во время уборки нашли рельсы с царским клеймом — они хорошо сохранились.