В Польше избили подростка в автобусе за украинскую речь

Уроженец Украины подвергся нападению в польском Полоцке. На него набросился взрослый местный житель. Пострадавшему 15 лет. Мужчина избил его в автобусе за украинскую речь, пишет TVP Warszawa.
Как сообщает издание, мама пострадавшего призналась, что боится говорить на родном языке в Польше. По ее словам, 15-летний сын на территории республики тоже не чувствует себя в безопасности. В приведенном исследовании CBOS сказано, что более половины опрошенных поляков считают предоставляемую Варшавой помощь беженцам с Украины чрезмерной.
«Он просто сказал нам [пострадавшему подростку с подругой], что в Польше мы говорим по-польски», — рассказал уроженец Украины.
Wiadomo ci утверждает, что в Польше выросло число обращений украинцев в полицию из-за нападений на почве ненависти. Таких заявлений стало на 30% больше.