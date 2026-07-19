В Польше избили подростка в автобусе за украинскую речь

Как сообщает издание, мама пострадавшего призналась, что боится говорить на родном языке в Польше. По ее словам, 15-летний сын на территории республики тоже не чувствует себя в безопасности. В приведенном исследовании CBOS сказано, что более половины опрошенных поляков считают предоставляемую Варшавой помощь беженцам с Украины чрезмерной.