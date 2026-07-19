После землетрясения возможны афтершоки в Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области 18 июля зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в зоне контакта Евразийской плиты и горной системы Алтая. Интенсивность на поверхности составила 6−7 баллов по шкале MSK-64.
Заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН Андрей Корженков пояснил, что небольшие афтершоки могут продолжаться несколько недель. При этом он подчеркнул, что возникновение более сильного землетрясения крайне маловероятно.
«Конечно же, когда происходят такие землетрясения с такой магнитудой, обычно они никогда не происходят в одиночку. Поэтому небольшие афтершоки будут», — заключил он в беседе с ТАСС.
При такой интенсивности, по оценке эксперта, возможно повреждение печей, падение дымовых труб и появление трещин в зданиях, не рассчитанных на сейсмические нагрузки. Жители могли ощущать смещение мебели, дребезжание окон и падение предметов с полок.
В МЧС по Новосибирской области сообщили, что вся жизнеобеспечивающая инфраструктура работает в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет.