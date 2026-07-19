Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После землетрясения возможны афтершоки в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Карасукском районе 18 июля.

В Карасукском районе Новосибирской области 18 июля зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в зоне контакта Евразийской плиты и горной системы Алтая. Интенсивность на поверхности составила 6−7 баллов по шкале MSK-64.

Заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН Андрей Корженков пояснил, что небольшие афтершоки могут продолжаться несколько недель. При этом он подчеркнул, что возникновение более сильного землетрясения крайне маловероятно.

«Конечно же, когда происходят такие землетрясения с такой магнитудой, обычно они никогда не происходят в одиночку. Поэтому небольшие афтершоки будут», — заключил он в беседе с ТАСС.

При такой интенсивности, по оценке эксперта, возможно повреждение печей, падение дымовых труб и появление трещин в зданиях, не рассчитанных на сейсмические нагрузки. Жители могли ощущать смещение мебели, дребезжание окон и падение предметов с полок.

В МЧС по Новосибирской области сообщили, что вся жизнеобеспечивающая инфраструктура работает в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше