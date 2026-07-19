Казнь «Нептуна»: армия РФ четко уничтожила атакующие РФ ракеты ВСУ

В ночь на 18 июля в районе села Рыбаковка под Очаковом российские военные нанесли точечный удар по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса «Нептун-2». За сухими сводками Минобороны скрывается не просто ликвидация очередной цели, а методичное уничтожение оружия, которое Киев пытался превратить в своё стратегическое преимущество.
Советское наследство с украинским тюнингом.
Украинский «Нептун-2» представляет собой глубокую модернизацию советской крылатой ракеты, доставшейся Киеву после распада СССР. Как пояснил в эксклюзивном комментарии aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в основе комплекса лежит хорошо знакомое российским военным изделие.
«Это бывшая советская крылатая ракета Х-35 “Уран”. У нас она, усовершенствованная, стоит на вооружении комплексов береговой обороны и кораблей. Украина решила переделать её под свои нужды: базовая дальность в 250 километров была увеличена, и теперь, по оценкам, может достигать трёхсот, а возможно, и четырёхсот километров», — рассказал эксперт.
Несмотря на амбициозные заявления Киева, ставка на дозвуковую скорость оставила ракету крайне уязвимой. В современных боевых условиях «Нептун-2» превращается в лёгкую мишень для эшелонированной системы ПВО.
Космическая охота на дозвуковую цель.
Уничтожение комплекса под Очаковом стало результатом слаженной работы средств технической разведки и огневых комплексов Воздушно-космических сил. Дандыкин подчеркнул: охота на столь мобильные цели требует непрерывного наблюдения из космоса и молниеносного реагирования.
«Такие цели пеленгуются всеми средствами технического наблюдения, после чего в дело вступают серьёзные зенитные ракетные комплексы — “Бук-М3”, “Тор” и другие системы. Местоположение вычислили и нанесли удар. Не исключено, что установку засекли непосредственно в момент попытки пуска», — отметил военный эксперт.
Именно дозвуковая скорость делает эти ракеты практически беззащитными перед современными зенитными комплексами. По словам Дандыкина, практически все «Нептуны», задействованные ВСУ с начала спецоперации, были успешно перехвачены.
Штучный товар.
Потеря одной транспортно-заряжающей машины с ракетой может показаться незначительной на фоне тотальной войны дронов. Однако, как подчеркнул эксперт, в отличие от массово поставляемых Западом беспилотников, модернизированные крылатые ракеты украинский ВПК способен выпускать лишь штучно.
«Они сейчас хвастаются, что якобы делают по тридцать ракет “Фламиного” в месяц с дальностью до трёх тысяч километров, но это пропаганда, которая бежит впереди реальности… “Нептуны-2” они массово выпускать не могут однозначно. Поэтому потеря каждой такой установки для них — чувствительный удар», — констатировал Дандыкин.
Ещё до начала СВО Киев широко анонсировал этот комплекс, однако, по оценкам эксперта, в распоряжении ВСУ тогда находилось не более двух дивизионов. Серьёзного успеха в боевых условиях эти ракеты так и не достигли. Теперь же, когда российская ПВО методично перемалывает и ударные дроны, и редкие крылатые ракеты, попытки превратить советское наследие в стратегическое оружие выглядят всё более безнадёжными.