Казнь «Нептуна»: армия РФ четко уничтожила атакующие РФ ракеты ВСУ

Ещё до начала СВО Киев широко анонсировал этот комплекс, однако, по оценкам эксперта, в распоряжении ВСУ тогда находилось не более двух дивизионов. Серьёзного успеха в боевых условиях эти ракеты так и не достигли. Теперь же, когда российская ПВО методично перемалывает и ударные дроны, и редкие крылатые ракеты, попытки превратить советское наследие в стратегическое оружие выглядят всё более безнадёжными.