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МО РФ: военные ликвидировали робототехнические комплексы ВСУ у Дружковки

Российские военные ликвидировали два наземных робототехнических комплекса украинских войск у населённого пункта Дружковка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали два наземных робототехнических комплекса Вооружённых сил Украины у населённого пункта Дружковка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Юг».

«В ходе воздушной разведки расчёты БПЛА обнаружили на трассе у населённого пункта Дружковка два НРТК ВСУ с грузами для украинских боевиков. По НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что наземные роботы украинских войск были ликвидированы вместе с перевозимым с грузом.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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