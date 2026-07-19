МО РФ: военные ликвидировали робототехнические комплексы ВСУ у Дружковки

Российские военные ликвидировали два наземных робототехнических комплекса Вооружённых сил Украины у населённого пункта Дружковка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Юг».
«В ходе воздушной разведки расчёты БПЛА обнаружили на трассе у населённого пункта Дружковка два НРТК ВСУ с грузами для украинских боевиков. По НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что наземные роботы украинских войск были ликвидированы вместе с перевозимым с грузом.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.