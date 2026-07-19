МО РФ: военные ликвидировали робототехнические комплексы ВСУ у Дружковки

«В ходе воздушной разведки расчёты БПЛА обнаружили на трассе у населённого пункта Дружковка два НРТК ВСУ с грузами для украинских боевиков. По НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск», — говорится в сообщении.