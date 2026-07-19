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Волгоградцы провели ночь под угрозой атак БПЛА

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность, которая действовала более 5 часов.

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность, которая действовала более 5 часов.

МЧС сообщило о вероятности атак вражеских БПЛА после полуночи 19 июля. Угроза налета украинских беспилотников была отменена в 05:47 мск. Жителям рекомендовали все это ночное время провести в безопасном месте, без окон. И находиться там, до снятия угрозы.

Аэропорт в Волгограде на это время не закрывался и продолжает работать в штатном режиме.

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