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Иран ударил по базам США в Кувейте

Иранские военные атаковали склад боеприпасов, системы ПВО и станции Patriot в Кувейте.

Источник: Комсомольская правда

Иранские солдаты ночью 19 июля вновь нанесли удары по объектам США. Атакам подверглись американские военные базы в Кувейте. Об этом заявила армия Ирана, транслирует телеканал Press TV.

По данным СМИ, целями Тегерана стали сразу несколько объектов США на Ближнем Востоке. В том числе, удары нанесены по радиолокационной системе Patriot и системам ПВО на базе Али ас-Салем.

«Иранская армия сообщила, что нанесла два удара возмездия по складу с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри», — уведомил также телеканал.

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал инцидент с солдатами в Иордании. В результате атак Ирана, по официальным данным, погибли два американских военных. Дональд Трамп назвал их кончину очень печальным событием. Он выразил соболезнования.

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