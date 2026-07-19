Иран ударил по базам США в Кувейте

По данным СМИ, целями Тегерана стали сразу несколько объектов США на Ближнем Востоке. В том числе, удары нанесены по радиолокационной системе Patriot и системам ПВО на базе Али ас-Салем.
«Иранская армия сообщила, что нанесла два удара возмездия по складу с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри», — уведомил также телеканал.
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал инцидент с солдатами в Иордании. В результате атак Ирана, по официальным данным, погибли два американских военных. Дональд Трамп назвал их кончину очень печальным событием. Он выразил соболезнования.
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