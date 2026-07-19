В Иркутске создадут игровой симулятор для будущих авиастроителей

В ИРНИТУ разрабатывают практико ориентированный симулятор для студентов авиастроителей — проект поддержали в рамках программы «Приоритет 2030». До декабря 2026 года новинку начнут применять на занятиях по механообработке и технологическому оборудованию аэрокосмической отрасли.