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В Иркутске создадут игровой симулятор для будущих авиастроителей

Автор проекта уверен: такой подход поможет студентам быстрее адаптироваться на предприятиях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ИРНИТУ разрабатывают практико ориентированный симулятор для студентов авиастроителей — проект поддержали в рамках программы «Приоритет 2030». До декабря 2026 года новинку начнут применять на занятиях по механообработке и технологическому оборудованию аэрокосмической отрасли.

В игре студенты будут работать в командах: планировать техпроцессы, выбирать оборудование, контролировать рабочих и считать себестоимость продукции. В набор войдут игровое поле (производственный участок), 3D модели станков, фигурки и карточки с ситуациями — например, поломка или срочный заказ.

Автор проекта, доцент Алексей Пятых, уверен: такой подход поможет студентам увидеть связь «технология — оборудование — экономика» и быстрее адаптироваться на предприятиях — в частности, на Иркутском авиазаводе. Специалисты ИАЗ выступят экспертами при апробации методики.