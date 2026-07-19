В Иркутске создадут игровой симулятор для будущих авиастроителей

В ИРНИТУ разрабатывают практико ориентированный симулятор для студентов авиастроителей — проект поддержали в рамках программы «Приоритет 2030». До декабря 2026 года новинку начнут применять на занятиях по механообработке и технологическому оборудованию аэрокосмической отрасли.
В игре студенты будут работать в командах: планировать техпроцессы, выбирать оборудование, контролировать рабочих и считать себестоимость продукции. В набор войдут игровое поле (производственный участок), 3D модели станков, фигурки и карточки с ситуациями — например, поломка или срочный заказ.
Автор проекта, доцент Алексей Пятых, уверен: такой подход поможет студентам увидеть связь «технология — оборудование — экономика» и быстрее адаптироваться на предприятиях — в частности, на Иркутском авиазаводе. Специалисты ИАЗ выступят экспертами при апробации методики.