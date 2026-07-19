Сысоев день: почему 19 июля всю домашнюю работу должен делать мужчина

Из примет выделим такие: в небе светит ярко-белая луна — наступят холода, но без дождей; луна горит зеленым — скоро начнется период ливней; желтые тучи — предвестники грозы; листва к 19 июля уже пожелтела — скоро придет осень и зима; если стала желтой только береза, а остальные деревья стоят зелеными, то рано придет лишь осень, а зима наступит вовремя; хорошо видимый, яркий месяц на небосводе говорит о богатом урожае, а если он покрыт туманной пленкой, то скоро температура воздуха упадет. Птиц, прилетавших сейчас к дому, гоняли, особенно ворон. Верили, что эти пернатые могут принести на крыльях только беду. Считалось, что если в этот день идет дождь, то и осень будет мокрой; сухой и солнечный день — рано наступит бабье лето; много малины на кустах — зима будет холодной.