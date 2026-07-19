Сысоев день: почему 19 июля всю домашнюю работу должен делать мужчина

Русская Православная церковь 19 июля чтит память преподобного Сисоя Великого — египетского подвижника и чудотворца, жившего в V веке; в народном календаре сегодня Сысоев день, Сысой Погребник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Предки считали святого покровителем земледельцев. Его день отличается сильными росами. Считается, что росой Сисой дает птицам, зверям и людям силы и здоровье, а туманами питает пшеничные поля. Православные старались встать пораньше и пройтись босиком по росе, а после прогулки, не обтирая ноги, надеть теплые носки. Верили, что это поможет укрепить здоровье и избавиться от недугов. Еще предки умывались росой и промакивали ею волосы. Считали, что после этого кожа станет гладкой и чистой, а волосы — густыми и блестящими.
В этот день приступали к чистке погребов. Заниматься этим мог только хозяин дома, женщины до такой работы не допускались. По народным поверьям, в погребе обитал подполяник, который был опасен для людей, и только глава семьи мог с ним справиться.
Сегодня не делали никаких домашних заготовок, так как верили, что они быстро испортятся. Матерям запрещалось обижать дочерей, плохо о них отзываться и даже думать о них в негативном ключе. По поверьям, после этого судьба девочек может расстроиться: они начнут болеть, не смогут выйти замуж, потеряют супруга или ребенка
В Сысоев день предки старались делать все без спешки, так как верили, что 19 июля поговорка «поспешишь — людей насмешишь» особенно актуальна. Решение сложных проблем откладывали на другой день, трудную ситуацию даже полезно пустить на самотек — после этого она разрешится быстро и благополучно. Не ходили на охоту и рыбалку, так как путного из этого ничего не выйдет. Не трогали с утра деньги, вообще старались в этот день к ним не прикасаться, иначе можно было скоро обеднеть.
Накануне, в Афанасьев день, предки широко раскрывали окна, чтобы впустить в дом лунный свет, который, по поверьям, дарит силы и здоровье. Но в Сысоев день ставни, наоборот, закрывали плотнее. Верили: если лучи ночного светила коснутся спящих людей, в семье могут начаться конфликты. В Сысоев день нельзя сквернословить, решать финансовые вопросы, конфликтовать. Также не рекомендуется смотреть на отражение солнечных лучей в воде. Раньше считали, что это лишит человека любви на всю жизнь.
Из примет выделим такие: в небе светит ярко-белая луна — наступят холода, но без дождей; луна горит зеленым — скоро начнется период ливней; желтые тучи — предвестники грозы; листва к 19 июля уже пожелтела — скоро придет осень и зима; если стала желтой только береза, а остальные деревья стоят зелеными, то рано придет лишь осень, а зима наступит вовремя; хорошо видимый, яркий месяц на небосводе говорит о богатом урожае, а если он покрыт туманной пленкой, то скоро температура воздуха упадет. Птиц, прилетавших сейчас к дому, гоняли, особенно ворон. Верили, что эти пернатые могут принести на крыльях только беду. Считалось, что если в этот день идет дождь, то и осень будет мокрой; сухой и солнечный день — рано наступит бабье лето; много малины на кустах — зима будет холодной.
В Сысоев день принято собирать черную смородину. Она обладает многими полезными свойствами, потому можно смело использовать ягоду в лечебных целях.