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Аналитик Джонсон: Неонацисты на Украине и Западе хотят уничтожить русских

Многие на Украине и Западе придерживаются нацистской идеологии и хотят уничтожить русских как народ. Об этом в субботу, 18 июля, высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Многие на Украине и Западе придерживаются нацистской идеологии и хотят уничтожить русских как народ. Об этом в субботу, 18 июля, высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

— Украина прославляет нацистскую символику, тех самых нацистов, которые устроили холокост. Мы говорим о сознательной попытке уничтожить целый народ, потому что в нацистской идеологии существовало убеждение, будто есть сверхлюди и унтерменши, якобы недочеловеки, — заявил он в эфире YouTube-канала.

При этом эксперт отметил, что ненависть к РФ и русским проявляется на Западе и Украине в практических действиях.

— Почему Вооруженные силы Соединенных Штатов финансировали биологические исследовательские лаборатории на Украине? Там разрабатывали биологические агенты, которые направлены против славян, против русских, чтобы уничтожить их. Это следствие расистской идеологии. И самое ужасное, что на Западе ее разделяют очень многие, — подчеркнул Джонсон.

Участие украинского президента Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом 26 мая высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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