Названы 4 причины, почему иностранные спортсмены хотят получить паспорт РФ

«Если мы говорим про безопасность на улицах и в наших городах — сейчас это правда. Я понимаю, что имеет в виду Джонс: во многих странах сегодня действительно не очень безопасно, а у нас всё-таки в этом плане порядок. Мы добились большого прогресса. В какой-то период было иначе, но сейчас совсем другое время: изменилось понимание у людей, изменилось поведение в целом», — сказала Журова.