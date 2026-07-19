Названы 4 причины, почему иностранные спортсмены хотят получить паспорт РФ

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснила, что имел в виду экс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс, когда назвал Россию самым безопасным местом, не исключив получения гражданства РФ в будущем.
Ранее Джонс отметил, что его постоянно спрашивают о том, как там в России и безопасно ли. Спортсмен заявил, что всегда говорит, что нет места безопаснее, чем Россия. «Когда ты находишься в таком обществе, все просто ведут себя ровно», — пояснил Джонс.
По словам Журовой, американский боец абсолютно прав, когда говорит о спокойствии на улицах российских городов и ровном поведении людей в обществе.
«Если мы говорим про безопасность на улицах и в наших городах — сейчас это правда. Я понимаю, что имеет в виду Джонс: во многих странах сегодня действительно не очень безопасно, а у нас всё-таки в этом плане порядок. Мы добились большого прогресса. В какой-то период было иначе, но сейчас совсем другое время: изменилось понимание у людей, изменилось поведение в целом», — сказала Журова.
Собеседница издания подчеркнула, что Джонс, часто общающийся с российскими бойцами, также мог почувствовать разницу в менталитете. По словам Журовой, именно спокойная и профессиональная среда без агрессивного эпатажа создает ощущение комфорта и защищенности.
«Он же всё равно общается в своём борцовском обществе. У нас ребята, в отличие от западных, не используют любую возможность для пиара. Здесь он абсолютно прав: у нас всё ровнее. У нас не очень принято выпячивать какие-то вещи, провоцировать на скандалы», — объяснила Журова.
По мнению олимпийской чемпионки, именно это сочетание реальной безопасности на улицах и спокойной атмосферы в профессиональном сообществе позволяет иностранным атлетам чувствовать себя в РФ действительно свободно и, как следствие, появляется желание получить российское гражданство.
«Я также знаю, что ряд иностранцев семьями переезжают из-за ценностных вещей, из-за невозможности мириться с тем, что сейчас происходит на Западе… Бывает, кто-то влюбляется, появляется девушка-россиянка, создается семья. Вспомните историю сноубордиста Вика Уайлда: влюбился, женился, приехал и завоевал для России две золотые медали», — подытожил Журова.
Ранее американский журналист Кристофер Хелали заявил, что хочет получить российское гражданство.