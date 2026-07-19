Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске молодым родителям хотят компенсировать 75% аренды жилья

Молодым родителям предложили компенсировать до 75% расходов на аренду жилья.

В России может появиться новый механизм поддержки молодых родителей, который затронет и жителей Новосибирска. Депутаты Госдумы направили премьер-министру Михаилу Мишустину предложение сделать компенсацию аренды жилья федеральным стандартом.

Парламентарии предлагают обязать регионы возмещать молодым семьям не менее половины стоимости съема квартиры при появлении первенца. При рождении второго и последующих детей размер выплаты должен составить как минимум 75% от расходов на аренду.

Авторы инициативы подчеркивают, что подобная поддержка уже существует в ряде субъектов РФ, однако условия везде разнятся: где-то помощь доступна всем, а где-то ограничена определенными территориями или суммами. По мнению депутатов, перевод этой меры из статуса региональной рекомендации в статус обязательного федерального стандарта позволит уравнять права семей по всей стране.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше