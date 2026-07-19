В Новосибирске молодым родителям хотят компенсировать 75% аренды жилья

Авторы инициативы подчеркивают, что подобная поддержка уже существует в ряде субъектов РФ, однако условия везде разнятся: где-то помощь доступна всем, а где-то ограничена определенными территориями или суммами. По мнению депутатов, перевод этой меры из статуса региональной рекомендации в статус обязательного федерального стандарта позволит уравнять права семей по всей стране.